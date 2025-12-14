Marsiglia-Monaco inizia in ritardo i tifosi invadono il Velodrome con i fumogeni | cos'è successo

Il derby tra Marsiglia e Monaco è iniziato con un ritardo a causa dell'invasione dei tifosi, che hanno acceso numerosi fumogeni creando una nube densa sul campo. La sfida della Costa Azzurra è così stata ostacolata da tensioni tra i tifosi, rischiando di non partire affatto.

Il derby della Costa Azzurra tra Olympique Marsiglia e Monaco ha rischiato di non prendere mai avvio a causa dei tifosi che si sono sfidati pochi istanti prima del fischio di inizio a suon di coreografie dove hanno dato fondo all'utilizzo di centinaia di fumogeni, creando una densa nuvola sul campo che ha impedito l'avvio regolare del match. Fanpage.it “Se NON avete visto MARADONA non PARAGONATELO a MESSI!” #calcio #shorts Marsiglia-Monaco inizia in ritardo, i tifosi invadono il Velodrome con i fumogeni: cos’è successo - Il derby della Costa Azzurra tra Olympique Marsiglia e Monaco ha rischiato di non prendere mai avvio a causa dei tifosi che si sono sfidati pochi istanti ... fanpage.it

Ligue 1, Psg ko contro il Monaco ma De Zerbi non ne approfitta: Marsiglia beffato - Il primo match del sabato della 14ª giornata di Ligue 1 poteva creare un potenziale terremoto in vetta alla classifica del campionato francese. corrieredellosport.it

Calcio Estero live Sky e NOW (12 - 15 Dicembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga Da Liverpool-Brighton ad Arsenal-Wolverhampton, passando per Bayern Monaco-Mainz e Marsiglia-Monaco, un fine settimana imperdibile tra big match, telecronist - facebook.com facebook

#Pogba ancora in campo, ma #Monaco ko. #Mbappé jr stende il #Marsiglia di #DeZerbi x.com