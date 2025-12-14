Marocchino su Bologna Juve l’analisi | I rossoblù sono una squadra dinamica i bianconeri devono fare i conti con la realtà Il commento sulle ambizioni bianconere

Nell’analisi dello scontro tra Bologna e Juventus al Dall’Ara, Marocchino evidenzia la dinamicità dei rossoblù e le difficoltà dei bianconeri, costretti a confrontarsi con la realtà della stagione. Il commento mette in luce le differenze tra le due squadre, sottolineando come i bianconeri debbano affrontare le sfide attuali con determinazione.

Marocchino analizza lo scontro tra Bologna e Juve del Dall’Ara. I bianconeri giocano con uno zaino sulle spalle, il Bologna ha personalità. Domenico Marocchino, doppio ex di Bologna e Juventus, è intervenuto al Corriere di Bologna per analizzare lo scontro diretto che andrà in scena questa sera al Dall’Ara. Secondo l’ex calciatore, la gara è più cruciale per i bianconeri, che ancora non convincono nel loro assetto tattico. L’analisi di Marocchino si è concentrata sui due diversi modi di vedere il calcio, rappresentati dai due allenatori. Marocchino sicuro, le parole su Bologna Juve. Italiano ha dato molta personalità al Bologna, rendendola una vera squadra che non dipende da un singolo elemento. Juventusnews24.com

Marocchino: "Bologna-Juve più delicata per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti devono trovare un assetto" - Intervistato dal "Corriere di Bologna", Domenico Marocchino, doppio ex di Bologna e Juventus, si sofferma sullo scontro diretto tra le 2 squadre, che andrà in scena questa sera ... tuttojuve.com