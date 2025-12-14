Marmo politica e scuola Addio al professor Trivelli
Martedì 14 dicembre 2025, Carrara piange la scomparsa di Luciano Trivelli, figura di spicco della città scomparso all'età di 90 anni. Conosciuto per il suo impegno in politica, sport e imprenditoria, Trivelli ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale, diventando un punto di riferimento per molte generazioni.
Carrara, 14 dicembre 2025 – Lutto a Carrara per la scomparsa di Luciano Trivelli. Aveva 90 anni ed era molto conosciuto in città per i suoi trascorsi in politica, ma anche per il suo impegno sportivo e il suo fiuto imprenditoriale. Luciano è stato un infaticabile lavoratore, un buon padre di famiglia e un politico arguto che ha sempre lottato per i valori in cui credeva e che ha trasmesso ai figli. Luciano si è spento nei giorni scorsi e i funerali si svolgeranno lunedì 15 dicembre alle 15 nella chiesa della Santissima Annunziata di via Bassagrande a Marina di Carrara. Sposato da 63 anni con l’amata Carmen, era padre di quattro figli: Luca, Francesca, Annachiara e Alessandro, a cui non ha fatto mai mancare affetto e sostegno, così come anche ai tanti nipoti e pronipoti e al genero e alle nuore Mario, Cristina e Valeria. Lanazione.it
Marmo, politica e scuola. Addio al professor Trivelli - Aveva organizzato anche il Carnevale del bagno Universo ed eventi sportivi ... lanazione.it
? ????????????????????????, ???????? ???????? ???? ?????????? ?????????? Stratonikeia (Yatagan, Mugla – Türkiye) Hai mai percorso 3000 anni in pochi passi? Tra vie di marmo, portici e terme, le case ottomane si intrecciano alle rovine antiche: iscrizioni ai margini dell - facebook.com facebook
PARODIA BELLISSIMA #annalisa #bellissima