marmo politica e scuola addio al professor trivelli

Carrara, 14 dicembre 2025 – Lutto a Carrara per la scomparsa di Luciano Trivelli. Aveva 90 anni ed era molto conosciuto in città per i suoi trascorsi in politica, ma anche per il suo impegno sportivo e il suo fiuto imprenditoriale. Luciano è stato un infaticabile lavoratore, un buon padre di famiglia e un politico arguto che ha sempre lottato per i valori in cui credeva e che ha trasmesso ai figli. Luciano si è spento nei giorni scorsi e i funerali si svolgeranno lunedì 15 dicembre alle 15 nella chiesa della Santissima Annunziata di via Bassagrande a Marina di Carrara. Sposato da 63 anni con l’amata Carmen, era padre di quattro figli: Luca, Francesca, Annachiara e Alessandro, a cui non ha fatto mai mancare affetto e sostegno, così come anche ai tanti nipoti e pronipoti e al genero e alle nuore Mario, Cristina e Valeria. Lanazione.it

