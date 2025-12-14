Maria Elisabetta Alberti Casellati | Ad Atreju un confronto sulla stagione delle riforme

Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, ha partecipato ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a Roma, per un confronto sulla stagione delle riforme. L'evento, conclusosi con l'intervento di Giorgia Meloni, ha rappresentato un momento di discussione sulle priorità politiche del partito e del governo.

© Liberoquotidiano.it - Maria Elisabetta Alberti Casellati: "Ad Atreju un confronto sulla stagione delle riforme" Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, è intervenuta ieri, sabato 13 dicembre, ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia che si è appena conclusa a Roma con l'intervento finale di Giorgia Meloni. Tanti i temi toccati, ma uno in particolare: quello delle riforme. Il vero motore che può dare la spinta decisiva al nostro Paese. "Stasera (ieri, sabato 13 dicembre, ndr ) ad Atreju un confronto su uno dei temi più importanti per il futuro della nostra democrazia: ' La stagione delle riforme '. Ho presentato la riforma del Premierato che da un lato garantisce la stabilità e dall'altro dà voce ai cittadini che scelgono non solo i parlamentari, ma anche il Presidente del Consiglio - ha spiegato su X l'ex presidente del Senato -.

