Marelli dopo Milan-Sassuolo | La rete di Pulisic non doveva essere annullata fallo sotto soglia

Dopo Milan-Sassuolo, Luca Marelli, ex arbitro e commentatore DAZN, ha commentato l'episodio della rete di Pulisic, ritenuta ingiustamente annullata. L'analisi si concentra sul fallo segnalato e sulla decisione arbitrale, sollevando dubbi sulla corretta valutazione dell'azione.

Intervenuto nel post partita di Milan-Sassuolo, Luca Marelli, ex arbitro e attuale commentatore per DAZN, ha analizzato la partita dei rossoneri, soffermandosi sulla rete annullata. Le sue parole. Pianetamilan.it

