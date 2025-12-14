Marelli dopo Milan-Sassuolo | La rete di Pulisic non doveva essere annullata fallo sotto soglia

Dopo Milan-Sassuolo, Luca Marelli, ex arbitro e commentatore DAZN, ha commentato l'episodio della rete di Pulisic, ritenuta ingiustamente annullata. L'analisi si concentra sul fallo segnalato e sulla decisione arbitrale, sollevando dubbi sulla corretta valutazione dell'azione.

© Pianetamilan.it - Marelli dopo Milan-Sassuolo: “La rete di Pulisic non doveva essere annullata, fallo sotto soglia” Intervenuto nel post partita di Milan-Sassuolo, Luca Marelli, ex arbitro e attuale commentatore per DAZN, ha analizzato la partita dei rossoneri, soffermandosi sulla rete annullata. Le sue parole. Pianetamilan.it Milan-Sassuolo, clamoroso rigore non assegnato su Cheddira. Marelli: "Errore grave" - 2, ma i neroverdi recriminano per un clamoroso rigore negato nei loro confronti. msn.com

Milan-Sassuolo, Marelli a Dazn: "Goal di Pulisic regolare, Pavlovic-Cheddira da rigore" - Luca Marelli, ex arbitro e opinionista arbitrale, a Dazn ha analizzato le decisioni di Crezzini e del VAR Prontera. msn.com

Dopo aver distrutto un gioiello come la Magneti Marelli, svenduto agli indiani la Iveco, ridotto all'osso la Maserati, ceduto ai francesi produzione e governance di Stellantis, portato la Ferrari vergognosamente al quarto posto costruttori, ancora ci chiediamo se q - facebook.com facebook

Quindi è confermato che #Elkann sta vendendo @repubblica e la @LaStampa. Dopo Magneti Marelli, Comau e Iveco. Di Ferrari non parlo per carità di Patria. Sono anni oramai che i giornali del gruppo GEDI non mi fanno un’intervista per aver detto che Elkan x.com