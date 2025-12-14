Marcolin prima di Milan-Sassuolo | Adesso il miglior Maignan di sempre è tornata la sua leadership

Dario Marcolin ha commentato l'imminente sfida tra Milan e Sassuolo, concentrandosi sul rendimento di Mike Maignan. L'ex calciatore e commentatore ha sottolineato come il portiere francese abbia ritrovato la sua forma migliore e la leadership che lo contraddistingue. Un'analisi che mette in evidenza l'importanza di Maignan nel momento cruciale della stagione dei rossoneri.

Dario Marcolin ha parlato dell'imminente sfida tra Milan e Sassuolo ai microfoni di 'DAZN', soffermandosi su Mike Maignan. Ecco le sue parole sul portiere rossonero.

Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - I rossoneri vogliono proseguire la marcia in vetta alla classifica e dopo aver battuto in rimonta il Torino nello scorso turno di campionato affrontano a San Siro il Sassuolo.

