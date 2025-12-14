Marassi scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter | mezzi incendiati e agenti feriti Acquisiti video per identificare gli autori | Foto e video

Prima della partita Genoa-Inter a Marassi si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine, con mezzi incendiati e agenti feriti. Sono stati acquisiti video per l'identificazione dei responsabili. Il bilancio include 15 agenti dei Reparti Mobili rimasti feriti e ricoverati negli ospedali di Genova.

