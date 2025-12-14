Marassi scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter | mezzi incendiati e agenti feriti Acquisiti video per identificare gli autori | Foto e video

Prima della partita Genoa-Inter a Marassi, si sono verificati violenti scontri tra tifosi, con mezzi incendiati e agenti feriti. Sono stati acquisiti video per identificare gli autori, mentre il bilancio degli agenti feriti è di 15, tutti ricoverati negli ospedali di Genova. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione e richiesto interventi immediati delle forze dell'ordine.

