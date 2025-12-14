Marassi scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter Due feriti incendiati mezzi parcheggiati | Foto

Prima della partita Genoa-Inter a Marassi, si sono verificati scontri tra gruppi di ultrà, con momenti di tensione e violenza. Durante gli incidenti, alcuni mezzi parcheggiati sono stati incendiati e ci sono stati due feriti. La situazione ha destato preoccupazione tra le forze dell'ordine e i presenti, evidenziando la delicatezza degli eventi pre-partita.

Genova – Scontri davanti allo stadio tra un gruppo di ultrà del Genoa e dell'Inter. Nel parapiglia sono stati dati alle fiamme, secondo una prima ricostruzione anche un furgone e uno scooter.

