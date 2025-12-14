Marassi scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter Due feriti incendiati mezzi parcheggiati | Foto

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita Genoa-Inter a Marassi, si sono verificati scontri tra gruppi di ultrà, con momenti di tensione e violenza. Durante gli incidenti, alcuni mezzi parcheggiati sono stati incendiati e ci sono stati due feriti. La situazione ha destato preoccupazione tra le forze dell'ordine e i presenti, evidenziando la delicatezza degli eventi pre-partita.

marassi scontri davanti allo stadio prima di genoa inter due feriti incendiati mezzi parcheggiati foto

© Ilsecoloxix.it - Marassi, scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter. Due feriti, incendiati mezzi parcheggiati | Foto

Genova – Scontri davanti allo stadio tra un gruppo di ultrà del Genoa e dell'Inter. Nel parapiglia sono stati dati alle fiamme, secondo una prima ricostruzione. Ilsecoloxix.it

marassi scontri davanti stadioMarassi, scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter. Due feriti, incendiati alcuni mezzi parcheggiati - Nel parapiglia sono stati dati alle fiamme, secondo una prima ricostruzione anche un furgone e uno scooter. ilsecoloxix.it