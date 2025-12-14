Marassi scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter Due feriti incendiati diversi mezzi | Foto e video

Prima del match Genoa-Inter a Marassi, si sono verificati scontri tra tifoserie davanti allo stadio, con due feriti e diversi mezzi incendiati. Sul posto sono intervenuti polizia, polizia locale e vigili del fuoco. L'episodio ha creato grande tensione prima della partita, che si è svolta in un contesto di forte allerta.

Sul posto polizia, polizia locale e vigili del fuoco. Secondo una prima stima ci sarebbero almeno due feriti. Ilsecoloxix.it

