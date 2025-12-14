Marassi scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter Due feriti incendiate tre auto | Foto e video

Prima del match Genoa-Inter a Marassi, sono scoppiati scontri tra tifosi davanti allo stadio. L'episodio ha provocato almeno due feriti e ha portato all'incendio di tre auto. Sul posto sono intervenuti polizia, polizia locale e vigili del fuoco per gestire la situazione. La vicenda ha attirato l'attenzione e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza durante gli eventi sportivi.

© Ilsecoloxix.it - Marassi, scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter. Due feriti, incendiate tre auto | Foto e video Sul posto polizia, polizia locale e vigili del fuoco. Secondo una prima stima ci sarebbero almeno due feriti. Ilsecoloxix.it Marassi, scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter. Due feriti, incendiati alcuni mezzi parcheggiati - Nel parapiglia sono stati dati alle fiamme, secondo una prima ricostruzione anche un furgone e uno scooter. ilsecoloxix.it

Scontri fra tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio - Poco prima delle 17 sono scoppiati scontri tra i tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio di Marassi. rainews.it

Chivu spiega come arriva la sua Inter alla trasferta di Marassi e il percorso fatto dall’estate scorsa a oggi: “Eravamo ‘falliti’ e ‘finiti’, invece siamo qui”. Siete d’accordo? Dopo il rigore indigesto con il Liverpool, Cristian Chivu è intenzionato a riprendere a - facebook.com facebook

"stadio marassi" - Results on X | Live Posts & Updates x.com