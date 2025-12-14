Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato l’imminente sfida contro l’Udinese, sottolineando la necessità di maggiore determinazione da parte della squadra di casa. Durante un’intervista a Dazn, ha evidenziato come gli altri nuovi acquisti abbiano dimostrato impegno, invitando la squadra di Lucca a fare altrettanto per affrontare al meglio la partita.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Udinese e Napoli che avrà luogo tra meno di un’ora all’ex Dacia Arena. Di seguito l’intervento integrale. Manna: «Ci sta perdere a Lisbona, non avevamo energie». «Questo è un periodo dove stiamo giocando con gli stessi effettivi, anche volendo ruotare è difficile. Per me ci sta perdere a Lisbona dopo un insieme di partite tutte positive e giocate bene – perché abbiamo dimostrato di essere superiori in 3 scontri diretti – specie in Champions League se non sei al 100%. Le partite sono tante, oggi abbiamo due giocatori in più in una gara molto fisica e c’è da essere positivi. Ilnapolista.it

Manna: «Lucca deve metterci più determinazione, tutti gli altri nuovi acquisti l’hanno dimostrata» - Napoli, gara che si giocherà alle ore 15 in Friuli questo pomeriggio. ilnapolista.it