Manna | Lucca deve metterci più determinazione tutti gli altri nuovi acquisti l’hanno dimostrata

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato l’imminente sfida contro l’Udinese, sottolineando la necessità di maggiore determinazione da parte della squadra di casa. Durante un’intervista a Dazn, ha evidenziato come gli altri nuovi acquisti abbiano dimostrato impegno, invitando la squadra di Lucca a fare altrettanto per affrontare al meglio la partita.
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Udinese e Napoli che avrà luogo tra meno di un’ora all’ex Dacia Arena. Di seguito l’intervento integrale. Manna: «Ci sta perdere a Lisbona, non avevamo energie». «Questo è un periodo dove stiamo giocando con gli stessi effettivi, anche volendo ruotare è difficile. Per me ci sta perdere a Lisbona dopo un insieme di partite tutte positive e giocate bene – perché abbiamo dimostrato di essere superiori in 3 scontri diretti – specie in Champions League se non sei al 100%. Le partite sono tante, oggi abbiamo due giocatori in più in una gara molto fisica e c’è da essere positivi. Ilnapolista.it
#Manna: “ #Lucca è forte, ci vuole pazienza e ci aspettiamo delle risposte da lui. La Coppa Italia è un obiettivo importante, manca da 5 anni a #Napoli” x.com