Mandrake in visita al Giovanni XXIII | sorrisi e leggerezza per i piccoli pazienti

Durante le festività natalizie, Mandrake ha fatto visita all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, portando allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti. Un momento di gioia e leggerezza che ha reso speciale questa giornata dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Nel clima delle festività natalizie, una mattinata speciale ha portato sorrisi e buon umore all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Ieri, sabato 13 dicembre Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti, regalando momenti di leggerezza

