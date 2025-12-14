L'articolo affronta la triste realtà delle risorse insufficienti per gli ausili destinati ai disabili, mentre il governo destina ingenti fondi alle armi. Un'analisi critica sui tagli e sulle priorità, evidenziando come queste decisioni impattino sulle vite di chi ha bisogno di supporto e assistenza.

Gentilissima Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da blogger e attivista che si occupa di tematiche socio-politiche con particolare attenzione alle disabilità, rimango senza parole e provo un senso di schifo nel vedere che il suo governo – che, secondo lei, doveva fare la storia – sta costringendo i disabili e le loro famiglie a pagare in parte o totalmente gli ausili di cui hanno bisogno e lasciando totalmente nella solitudine i familiari che assistono le persone disabili, però riesce comunque a trovare 4,3 miliardi per il riarmo. La pregherei di spiegare in modo chiaro qual è la sua idea e il suo governo nei confronti delle persone che hanno delle difficoltà, perché se continuate di questo passo state mettendo in atto uno “sterminio moderno” e abbiamo già visto in passato a che risultati ha portato questo tipo di impostazione politica. Ilfattoquotidiano.it

Mancano i soldi per gli ausili, non per le armi. Presidente Meloni, qual è la sua idea per i disabili? - Gentilissima Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da blogger e attivista che si occupa di tematiche socio- ilfattoquotidiano.it