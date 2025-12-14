Man United-Bournemouth | formazioni statistiche e anteprime
Il 14 dicembre 2025 alle 20:00, il Manchester United sfiderà il Bournemouth in un incontro molto atteso. In questo articolo, analizzeremo le formazioni, le statistiche e le anteprime di questa sfida, offrendo un approfondimento completo per i tifosi e gli appassionati di calcio.
2025-12-14 20:00:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Domani il Manchester United affronterà il Bournemouth. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Anteprima di Man United-Bournemouth. Lunedì il Manchester United accoglie il Bournemouth all’Old Trafford in una partita che riunisce due squadre in forma contrastante. Lo United è imbattuto nelle ultime tre partite nella massima serie e più recentemente ha sconfitto per 4-1 l’ultima squadra dei Wolves, portandosi al settimo posto in classifica. I Cherries, nel frattempo, sono senza vittorie in sei partite, non ottenendo vittorie dalla fine di ottobre. Justcalcio.com
