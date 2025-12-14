Malore per Simone Moro sull’Himalaya l’alpinista e scrittore è ricoverato

Simone Moro, alpinista e scrittore di 58 anni, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Kathmandu a causa di un malore avvertito durante una spedizione sull’Himalaya. L’incidente è avvenuto a Khare, a oltre 5.000 metri di altitudine, e ha richiesto l’intervento di un elicottero per il suo trasferimento in condizioni di emergenza.

Sabato mattina Simone Moro, 58 anni, è stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Kathmandu dopo un malore avvertito il giorno precedente mentre si trovava a Khare, a oltre 5.000 metri di quota. La notizia è stata confermata dal suo staff, che ha spiegato come, dopo le prime cure ricevute nella capitale nepalese, l’alpinista si trovi in condizioni soddisfacenti. Moro era impegnato nella fase di acclimatazione nella valle del Khumbu, preparazione necessaria per il successivo tentativo di salita invernale del Manaslu in stile alpino. Con lui c’erano il giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e il fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Caffeinamagazine.it L’alpinista Simone Moro colto da malore sulla vetta del Mera Peak in Nepal, a 6.400 metri d’altezza - Lo scalatore bergamasco recordman mondiale, 58 anni, è ricoverato in ospedale a Kathmandu. msn.com

Malore per Simone Moro sull'Himalaya, alpinista portato in ospedale per esami - L'alpinista Simone Moro, recordman mondiale per il maggior numero di 8mila scalati in inverno, è ricoverato per accertamenti medici in ospedale a Kathmandu, in Nepal. rainews.it

Simone Salvalaggio ucciso da un malore a 47 anni sul marciapiede vicino all'aeroporto. A dare l'allarme un automobilista di passaggio - facebook.com facebook