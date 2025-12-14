Simone Moro, alpinista bergamasco noto per i suoi record sugli 8.000 in inverno, è stato ricoverato in ospedale a Kathmandu, Nepal, a seguito di un malore. La sua condizione è attualmente sotto controllo mentre vengono effettuati gli accertamenti medici necessari.

© Ecodibergamo.it - Malore per Simone Moro sull’Himalaya, alpinista in ospedale

LA NOTIZIA. Il bergamasco Simone Moro, recordman mondiale per il maggior numero di 8mila scalati in inverno, è ricoverato per accertamenti medici in ospedale a Kathmandu, in Nepal. Ecodibergamo.it

Simone Moro, malore sull’Himalaya: come sta alpinista/ Ricoverato in ospedale a Kathmandu, le sue condizioni - Simone Moro, come sta l'alpinista dopo il malore sull'Himalaya e ultime notizie sulle condizioni di salute: è stato ricoverato in ospedale a Kathmandu ... ilsussidiario.net