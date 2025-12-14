Malore per l’alpinista Simone Moro sull’Himalaya | Ricoverato ora sta meglio

L’alpinista Simone Moro è stato colpito da un malore durante un’ascensione sull’Himalaya. Dopo un ricovero, le sue condizioni sembrano migliorate. La famiglia e il team di supporto hanno voluto aggiornare sullo stato di salute di Moro, scusandosi per il silenzio delle ultime settimane mentre la notizia si diffonde sui media.

(Adnkronos) – “Ci scusiamo per il silenzio degli ultimi giorni. Poiché alcuni media hanno già iniziato a riportare la notizia, desideriamo fornire un breve aggiornamento. Simone Moro si trova attualmente a Kathmandu dove è sottoposto a controlli medici”. Lo ha specificato, in un comunicato, il team del noto alpinista Simone Moro, che ha accusato un . Ildifforme.it

