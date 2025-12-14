Malore per l’alpinista Simone Moro sull’Himalaya | Ricoverato ora sta meglio

L’alpinista Simone Moro è stato colpito da un malore durante un’ascensione sull’Himalaya. Dopo un ricovero, le sue condizioni sembrano migliorate. La famiglia e il team di supporto hanno voluto aggiornare sullo stato di salute di Moro, scusandosi per il silenzio delle ultime settimane mentre la notizia si diffonde sui media.

"Ci scusiamo per il silenzio degli ultimi giorni. Poiché alcuni media hanno già iniziato a riportare la notizia, desideriamo fornire un breve aggiornamento. Simone Moro si trova attualmente a Kathmandu dove è sottoposto a controlli medici". Lo ha specificato, in un comunicato, il team del noto alpinista Simone Moro, che ha accusato un malore. Lo scalatore bergamasco recordman mondiale, 58 anni, è ricoverato in ospedale a Kathmandu.

Simone Moro, malore sull'Himalaya: l'alpinista dei record ricoverato in ospedale - L'alpinista Simone Moro è ricoverato per accertamenti medici in ospedale a Kathmandu, in Nepal. ilgazzettino.it

