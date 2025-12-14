Malore mentre gioca a padel 48enne salvato con il defibrillatore

Durante una partita di padel a Spoleto, un uomo di 48 anni ha subito un arresto cardiaco, rischiando la vita. Fortunatamente, l’intervento tempestivo con il defibrillatore ha permesso di salvarlo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 13 dicembre, destando preoccupazione tra i presenti e sottolineando l’importanza di dispositivi di emergenza nelle strutture sportive.

© Perugiatoday.it - Malore mentre gioca a padel, 48enne salvato con il defibrillatore Paura durante la partita a padel. Un 48enne ha rischiato di morire per un arresto cardiaco. È successo a Spoleto nel pomeriggio di sabato 13 dicembre. L'uomo è stato soccorso e salvato grazie all'intervento della maestra Anna Caselli e al defibrillatore donato al Circolo Tennis Spoleto. Perugiatoday.it Malore mentre gioca a padel, 48enne salvato grazie al defibrillatore - Attimi di paura nel pomeriggio di sabato al Circolo Tennis Spoleto di via dei Cappuccini, dove un uomo di 48 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre stava giocando a padel. umbria24.it

Malore mentre gioca a calcetto: 37enne in gravi condizioni - Intervento della Croce Gialla di Camerano poco fa al campo sportivo di Osimo Stazione. ilrestodelcarlino.it

Malore mentre gioca a padel, salvato grazie al defibrillatore #tuttoggi #Cronaca #Spoleto | http://ow.ly/iYUm106rMxs - facebook.com facebook

Gioco interrotto. Ancora un malore sugli spalti. Speriamo niente di grave. #NittoATPFinals #Sinner #SinnerAlcaraz x.com

Malore mentre gioca a padel: Gianfranco muore a 50 anni davanti agli amici.