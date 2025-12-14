malore in palestra salvato dai compagni

Venerdì sera a Mirabello si è vissuto un momento di grande tensione durante una partita di pallavolo maschile, quando un giocatore ha accusato un malore. Fortunatamente, i compagni sono intervenuti prontamente, contribuendo a mettere in salvo l’atleta e a contenere la situazione.

Momenti di grande paura venerdì sera a Mirabello durante una partita del campionato maschile di pallavolo. Erano circa le 23, infatti, quando, nel corso dell’incontro che si stava tenendo alla palestra di Corso Giovecca, uno dei giocatori della squadra di casa, la Polisportiva Sant’Agostino 2011, un 32enne residente nel bolognese, si è accasciato a terra, prontamente soccorso dai compagni e poi trasportato a Cona dove si trova in terapia intensiva ma parrebbe, non in gravi condizioni. Stando a quanto si apprende, verso ormai il termine dell’incontro, il giocatore avrebbe detto di non sentirsi bene, sarebbe uscito dal campo e una volta fuori si sarebbe accasciato. Ilrestodelcarlino.it

