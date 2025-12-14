Malore in auto prima dello schianto muore in strada

Un drammatico incidente si è verificato alla rotonda del cimitero a Recale, dove un uomo ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era alla guida della propria auto. L'episodio ha suscitato grande commozione tra la comunità locale.

Dramma alla rotonda del cimitero a Recale dove un uomo ha perso la vita dopo un malore mentre si trovava alla guida della propria auto.La vittima, un 60enne di Marcianise, viaggiava a bordo di un'utilitaria di colore grigio quando sarebbe stato colto da un malore, probabilmente un infarto. Casertanews.it Muore a 41 anni il direttore generale della Siad: il malore e lo schianto contro 9 auto in sosta - Direttore generale della Siad e figura nota della politica trentina, Ivano Rinaldi scompare improvvisamente, lasciando un vuoto nella famiglia e nella comunità. notizie.it

“Ha centrato 9 auto parcheggiate” Malore alla guida, muore noto dirigente - Un tragico incidente nelle Langhe, Piemonte, ha colpito la comunità con la morte di Ivano Rinaldi, noto politico trentino. bigodino.it

Malore al volante, sbanda e l'auto si schianta contro un platano: donna di 56 anni muore sul colpo - facebook.com facebook

Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social