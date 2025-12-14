Malattie rare ed autoimmunità a Forlì il 13esimo confronto | medici e specialisti a confronto

Il 20 dicembre a Forlì si terrà il tredicesimo convegno pubblico “Malattie rare ed autoimmunità”, ospitato dall’hotel Globus City. L’evento riunirà medici e specialisti per approfondire tematiche legate a queste patologie, favorendo il confronto e lo scambio di conoscenze tra professionisti del settore.

L’hotel Globus City ospiterà sabato 20 dicembre il tredicesimo convegno pubblico “Malattie rare ed autoimmunità”. L'appuntamento, che si terrà dalle 8,30 fino alle 13,30, è rivolto ai medici sia generici che specialisti, con un’accoglienza di 80 posti disponibili. Sono ammesse le iscrizioni entro. Forlitoday.it

