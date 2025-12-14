Make-up di Natale | trucchi illuminanti rossetto e occhi col kajal

Un Natale all’insegna della magia e della bellezza prende vita al MAXXI, con il tradizionale Christmas Beauty Day. Il make-up artist Simone Belli ha trasformato le sale del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in un giardino delle meraviglie, proponendo trucchi illuminanti, rossetti e occhi intensi con il kajal AGI, celebrando l’essenza autentica delle festività.

AGI - Un Natale all’insegna della  magia, della  bellezza  e dell’essenza più autentica. È quello andato in scena al MAXXI, dove il  make-up artist Simone Belli  ha trasformato gli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in un giardino delle meraviglie, dando vita al suo tradizionale  Christmas Beauty Day, appuntamento ormai consolidato delle festività. Tra atmosfere sognanti, performance artistiche, percorsi sensoriali e momenti dedicati al benessere, la serata ha riunito numerosi  volti noti dello spettacolo  e della cultura, offrendo anche uno sguardo privilegiato sulle  tendenze beauty  che accompagneranno il  Natale. Agi.it

