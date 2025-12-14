Make-up di Natale | trucchi illuminanti rossetto e occhi col kajal VIDEO

Il Christmas Beauty Day al MAXXI ha regalato un’atmosfera magica e raffinata, con trucchi illuminanti, rossetti audaci e occhi intensi con il kajal. Il make-up artist Simone Belli ha trasformato il museo in un giardino delle meraviglie, offrendo ispirazioni di bellezza per un Natale all’insegna dello stile e dell’eleganza.

AGI - Un Natale all’insegna della  magia, della  bellezza  e dell’essenza più autentica. È quello andato in scena al MAXXI, dove il  make-up artist Simone Belli  ha trasformato gli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in un giardino delle meraviglie, dando vita al suo tradizionale  Christmas Beauty Day, appuntamento ormai consolidato delle festività. Tra atmosfere sognanti, performance artistiche, percorsi sensoriali e momenti dedicati al benessere, la serata ha riunito numerosi  volti noti dello spettacolo  e della cultura, offrendo anche uno sguardo privilegiato sulle  tendenze beauty  che accompagneranno il  Natale. Agi.it

