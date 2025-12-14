Make-up di Natale | trucchi illuminanti rossetto e occhi col kajal VIDEO

Il Christmas Beauty Day al MAXXI ha regalato un’atmosfera magica e raffinata, con trucchi illuminanti, rossetti audaci e occhi intensi con il kajal. Il make-up artist Simone Belli ha trasformato il museo in un giardino delle meraviglie, offrendo ispirazioni di bellezza per un Natale all’insegna dello stile e dell’eleganza.

AGI - Un Natale all’insegna della magia, della bellezza e dell’essenza più autentica. È quello andato in scena al MAXXI, dove il make-up artist Simone Belli ha trasformato gli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in un giardino delle meraviglie, dando vita al suo tradizionale Christmas Beauty Day, appuntamento ormai consolidato delle festività. Tra atmosfere sognanti, performance artistiche, percorsi sensoriali e momenti dedicati al benessere, la serata ha riunito numerosi volti noti dello spettacolo e della cultura, offrendo anche uno sguardo privilegiato sulle tendenze beauty che accompagneranno il Natale. Agi.it Make-up di Natale: trucchi illuminanti, rossetto e occhi col kajal - Un Natale all’insegna della magia, della bellezza e dell’essenza più autentica. msn.com

Regali beauty di Natale 2025: i cofanetti make up più belli da mettere sotto l’albero - Ecco i cofanetti make up più belli del Natale 2025: scintillanti, irresistibili e perfetti da mettere sotto l’albero ... iodonna.it

Quest’anno QC Spa of Wonders celebra il Natale con Make a Wish, un invito a riscoprire la meraviglia e il potere dei desideri. Una costellazione di luoghi e esperienze in cui si ritrova lo stupore dell’infanzia. Scopri di più. #ForbesItalia - facebook.com facebook

© Agi.it - Make-up di Natale: trucchi illuminanti, rossetto e occhi col kajal [VIDEO]

I FILTRI DI TIKTOK RISCELGONO IL MIO MAKEUP DI NATALE

Video I FILTRI DI TIKTOK RISCELGONO IL MIO MAKEUP DI NATALE Video I FILTRI DI TIKTOK RISCELGONO IL MIO MAKEUP DI NATALE