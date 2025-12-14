Maila Morosin | Consentirà di far crescere anche Anna Piergentili e altri talenti Fabriano accoglie Zaripova | Binomio con Sofia

Venerdì 12 dicembre ad Ancona, presso la sede della Regione Marche, si è tenuta la presentazione del Campionato Nazionale d’Insieme Gold e della nuova allenatrice Amina Zaripova, con la partecipazione di atlete di rilievo come Sofia Raffaeli. L’evento ha segnato un importante momento di crescita per la Ginnastica Fabriano, con il supporto della Federazione Ginnastica d’Italia e nuove opportunità per i talenti emergenti.

Venerdì 12 dicembre presso la sede della Regione Marche ad Ancona, la Ginnastica Fabriano e la Federazione Ginnastica d’Italia hanno presentato il Campionato Nazionale d’Insieme Gold, in programma il 13 e 14 dicembre al Palaprometeo di Ancona, e la nuova allenatrice della squadra di interesse nazionale, Amina Zaripova, insieme alle atlete di punta, tra cui spicca l’olimpionica Sofia Raffaeli. Classe 1976, Zaripova ha un curriculum straordinario come atleta e tecnico internazionale. Dopo una carriera da protagonista ai Mondiali, Europei e Olimpiadi, ha guidato campionesse come Margarita Mamun e Daria Trubnikova, ed è recentemente entrata nello staff della nazionale cinese. Sport.quotidiano.net