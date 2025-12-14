Mafia e corruzione su Report l’inchiesta sulla ricostruzione di Odessa E Giuli promette un documentario Rai

Domenica 14 dicembre su Rai3 torna Report con l’inchiesta “Odessa Connection” di Sacha Biazzo, condotta da Sigfrido Ranucci. L’indagine approfondisce legami tra mafia e corruzione nella ricostruzione di Odessa, offrendo uno sguardo dettagliato sulle dinamiche che coinvolgono interessi illeciti e ricostruzioni post-catastrofe.

Torna Report, in onda a partire dalle 20.30 con la conduzione di Sigfrido Ranucci, domenica 14 dicembre, su Rai3 con l’inchiesta “Odessa Connection” di Sacha Biazzo, con la collaborazione di Samuele Damilano. L’inchiesta ricostruisce il ruolo dell’Italia nei progetti di ricostruzione dell’Ucraina, in particolare i 47 milioni di fondi pubblici destinati all’area di Odessa, seguendo i rapporti tra le istituzioni italiane, l’ex sindaco della città Gennadiy Trukhanov e il suo consigliere per la cooperazione internazionale Attilio Malliani. L’inchiesta, basata su atti giudiziari, rapporti di polizia e testimonianze, documenta i procedimenti anticorruzione che riguardano Trukhanov, i lavori sulla cattedrale di Odessa finanziati tramite l’Unesco e alcuni casi di gestione dei fondi umanitari, anche mettendoli a confronto con il modello anticorruzione adottato dalla Danimarca a Mykolaiv. Ilfattoquotidiano.it

