Macfrut vola in Brasile | missione tra produttori e rivenditori in vista dell' edizione 2026

Macfrut amplia i suoi orizzonti in Brasile con una missione strategica rivolta a produttori, rivenditori e retailer. L'obiettivo è rafforzare le relazioni commerciali e favorire scambi di expertise in vista dell'edizione 2026. La delegazione italiana ha partecipato a incontri istituzionali, visite aziendali e sessioni di business con importatori e distributori locali.

