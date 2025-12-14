Macerata polemiche sulla rassegna esplicita | FdI accusa la sinistra di censura ideologica

A Macerata si accende il confronto tra le forze politiche sulla cosiddetta “rassegna esplicita”, che ha suscitato dure polemiche e accuse di censura. Fratelli d’Italia critica la sinistra per aver ostacolato l’evento, alimentando un clima di tensione e divisione nel panorama culturale locale.

Roma, 13 dic – A Macerata il dibattito culturale torna a scivolare sul terreno dello scontro ideologico. Al centro della polemica c’è ancora la Rassegna Letteraria Esplicita ospitata allo Sferisterio e la contro-rassegna organizzata dagli ambienti della sinistra antagonista, con accuse, pressioni e richieste di esclusione che hanno riacceso il consueto allarme antifascista. FdI Macerata risponde alle polemiche. Sulla vicenda interviene Fratelli d’Italia Macerata. In un comunicato firmato dal coordinamento cittadino, il partito critica duramente le contestazioni rivolte alla rassegna, parlando di una pericolosa confusione tra dissenso culturale e reato. Ilprimatonazionale.it Le voci di Rassegna Esplicita. “La cultura è confronto, qui non ci sono squadristi” - L’assessore Renna unico rappresentante della giunta: “Non dobbiamo vergognarci di nulla” ... msn.com

