Ma l’orecchio?! | il commento di Christian De Sica su Milly Carlucci diventa virale e viene rimosso

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle 2025, Christian De Sica ha pubblicato un commento sull’aspetto di Milly Carlucci, che in breve tempo è diventato virale prima di essere rimosso. La sua reazione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, sollevando discussioni sui limiti della spontaneità sui social e sulle dinamiche tra personaggi pubblici.

Christian De Sica non ha resistito alla tentazione di un commento sull’aspetto di Milly Carlucci nella semifinale di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda ieri, poi però ha rapidamente cancellato il post. L’attore aveva postato una foto di profilo della conduttrice e ha commentato “Ma l’orecchio?!” Nonostante il post sia stato cancellato da Instagram in tempi brevi, è diventato inevitabilmente virale. Ma i commenti al post di De Sica, probabilmente sono anche peggio del commento dell’attore. Qualcuno si è limitato a dire che De Sica non è stato elegante a commentare pubblicamente l’aspetto fisico di una collega e che l’orecchio di Milly non ha nulla che non va. Cinemaserietv.it

