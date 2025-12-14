Lutto nella politica provinciale | è scomparso Corrado Guidi

La provincia di Pisa piange la scomparsa di Corrado Guidi, figura di spicco della politica locale. Ex sindaco di Bientina e uomo molto stimato, la sua perdita rappresenta un momento di grande dolore e riflessione per l'intera comunità.

Un lutto ha sconvolto la politica dell'intera provincia di Pisa: si è spento Corrado Guidi, ex sindaco di Bientina e molto attivo e conosciuto in tutto il territorio. “La scomparsa improvvisa di Corrado Guidi ci lascia attoniti”: così il presidente Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio e. Pisatoday.it

