Lutto nella politica provinciale | è scomparso Corrado Guidi

La provincia di Pisa piange la scomparsa di Corrado Guidi, figura di spicco della politica locale. Ex sindaco di Bientina, Guidi era molto stimato e aveva lasciato un'impronta significativa nel territorio. La sua perdita rappresenta un momento di grande dolore per la comunità e per quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

Un lutto ha sconvolto la politica dell'intera provincia di Pisa: si è spento Corrado Guidi, ex sindaco di Bientina e molto attivo e conosciuto in tutto il territorio. “La scomparsa improvvisa di Corrado Guidi ci lascia attoniti”: così il presidente Eugenio Giani ha espresso il suo cordoglio e. Pisatoday.it

