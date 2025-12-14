L' uomo morto da 2 anni la madre e i due fratelli | il giallo della cassapanca

Una scoperta inquietante è avvenuta ieri mattina a Campi Bisenzio, alle periferie di Firenze. Durante un intervento, i vigili urbani hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 32 anni, in stato avanzato di decomposizione, nascosto in una cassapanca all’interno di un’abitazione, svelando un mistero che coinvolge anche la madre e i due fratelli.

È una scena da film dell'orrore, quella ieri mattina che si è parata davanti agli occhi dei vigili urbani di Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze: in una cassapanca all'interno di un'abitazione gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 32 anni, ormai in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere era quello di uno dei componenti della famiglia, e secondo i primi riscontri, l'uomo sulla causa della cui morte sembrano essere escluse ipotesi di violenza sarebbe deceduto già da lungo tempo, forse anche un paio d'anni. La scoperta è avvenuta nel corso di un'ispezione effettuata dai vigili urbani, arrivati in via Nievo nella frazione di Sant'Angelo a Lecore, richiamati da una segnalazione e insospettiti anche dalla porta di casa trovata completamente sigillata. Ilgiornale.it

