In un futuro prossimo, Michele Ventrone ambienta la sua saga fantasy

© Parlami.eu - L’universo oltre la terra di Michele Ventrone- L’amore oltre lo spazio

Ne L’universo oltre la terra – Libro I- Via dalla Terra, l’autore Michele Ventrone ambienta la storia fantasy, partorita dal suo genio creativo, in un tempo futuro ma, in ogni caso, comunque, prossimo, un tempo nel quale lo status quo in cui versa la nostra Terra si rivela essere molto critico e problematico, quasi, per così dire, uno sviluppo naturale delle numerose difficoltà che nel momento attuale la attanagliano senza darle tregua. In effetti, sarà proprio in ragione dell’odierno riscaldamento globale e della conseguente crisi climatica, il nostro pianeta, suo malgrado, è divenuto, via via, sempre, maggiormente, un posto tristemente molto poco ospitale e generoso, “tristemente”, come è ovvio, per tutti quegli esseri umani che ancora continuano imperterriti ad amarlo, nonostante le sue condizioni poco serene. Parlami.eu

C'è un luogo dentro di te, nel profondo, oltre i battiti ritmici del tuo cuore, oltre l'ombra delle tue paure più intense che, forse, rimarrà per sempre inesplorato. È il tuo santuario interiore, il tuo universo, il riflesso del tuo sguardo, il rumore dei tuoi pensieri...un univ - facebook.com facebook