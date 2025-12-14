L’universo oltre la terra di Michele Ventrone- L’amore oltre lo spazio

In un futuro prossimo, Michele Ventrone ambienta la sua saga fantasy

Ne L’universo oltre la terra – Libro I- Via dalla Terra, l’autore Michele Ventrone ambienta la storia fantasy, partorita dal suo genio creativo, in un tempo futuro ma, in ogni caso, comunque, prossimo, un tempo nel quale lo status quo in cui versa la nostra Terra si rivela essere molto critico e problematico, quasi, per così dire, uno sviluppo naturale delle numerose difficoltà che nel momento attuale la attanagliano senza darle tregua. In effetti, sarà proprio in ragione dell’odierno riscaldamento globale e della conseguente crisi climatica, il nostro pianeta, suo malgrado, è divenuto, via via, sempre, maggiormente, un posto tristemente molto poco ospitale e generoso, “tristemente”, come è ovvio, per tutti quegli esseri umani che ancora continuano imperterriti ad amarlo, nonostante le sue condizioni poco serene. Parlami.eu