L’unità sindacale non tornerà Merlo spiega perché
L’unità sindacale, simbolo storico delle principali organizzazioni sindacali italiane, sembra ormai un obiettivo irraggiungibile. In questo articolo, Merlo analizza le ragioni di questa crisi e spiega perché il ritorno a una vera unità tra Cgil, Cisl e Uil appare sempre più improbabile.
L’unità sindacale, da sempre, è stato quasi un totem delle grandi organizzazioni sindacali del nostro paese: e cioè, Cgil Cisl e Uil. Un’unità che si basava fondamentalmente sulla necessità di saper convergere nella difesa degli interessi dei lavoratori e dei ceti popolari. Certo, l’unità sindacale ha avuto degli alti e bassi e non sempre le intenzioni, e la stessa volontà dei grandi leader e dirigenti delle tre confederazioni, si sono prontamente realizzate. Per svariate ragioni e per motivazioni il più delle volte dettate da valutazioni squisitamente politiche. Ora, però, e per venire all’oggi, non possiamo non evidenziare che il tema dell’unità sindacale è destinato ad essere sacrificato sull’altare degli interessi e delle convenienze politiche della Cgil e del nuovo corso che ha impresso, ormai da anni, con la segreteria di Landini. Formiche.net
