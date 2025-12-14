L' Unione reagisce con una manita | cinque goal all' Albinoleffe è a meno due

L'Unione si impone con un netto 5-0 sull'Albinoleffe, dimostrando una condizione fisica ritrovata e un gioco convincente. Due doppiette e il gol di D'Urso segnano una vittoria che riduce il distacco in classifica a due punti. La squadra, oggi in grande forma, sembra aver superato le difficoltà del precedente match a Gorgonzola.

Due doppiette, il goal di D'Urso e una condizione fisica che appare ritrovata. A vederla oggi contro l'Albinoleffe è una Unione diversa e che il lunedì amarissimo di Gorgonzola sembra averlo già dimenticato. Finisce 5 a 2 per gli uomini di Tesser, con Ionita e Gunduz autori di due rispettive. Triesteprima.it

