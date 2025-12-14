I genitori di Chiara Poggi hanno deciso di effettuare nuove analisi sugli oggetti appartenuti alla figlia, mai precedentemente analizzati, conservati come reliquie. I consulenti della famiglia annunciano approfondimenti sugli accessori indossati dalla 26enne il giorno dell'omicidio, avvenuto nel 2007 a Garlasco, aprendo nuove piste nell'indagine.

I consulenti della famiglia di Chiara Poggi annunciano nuove indagini sugli accessori che la 26enne indossava il 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio nella villetta di via Pascoli a Garlasco. L’anticipazione è arrivata venerdì sera a Quarto Grado su Rete4 dal criminologo Dario Redaelli, poi confermata dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni. «Ho fatto delle indagini sugli oggetti che Chiara indossava il giorno in cui è stata assassinata. Sono stati conservati come se fossero delle reliquie», ha dichiarato su Rete4 Redaelli, aggiungendo che si tratta di «attività d’indagine che useremo nel momento in cui lo riterremo opportuno». Open.online

L’ultima mossa dei genitori di Chiara Poggi, i test sugli oggetti (mai analizzati) che indossava il giorno del delitto: «Conservati come reliquie» - Nel primo processo in Appello che portò all'assoluzione di Alberto Stasi, gli esami erano stati negati, ricordano i consulenti della famiglia ... open.online

"Indagini sugli oggetti che indossava Chiara". La mossa della famiglia Poggi: cosa succede ora - La rivelazione arriva dal consulente della famiglia della vittima: le analisi si stanno concentrando su un orecchino che è stato ritrovato sulle scale, probabilmente staccatosi durante l'aggressione ... msn.com