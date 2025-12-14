Luis Henrique Inter arriva la quinta da titolare? Cosa filtra sulle scelte di Chivu per il Ferraris

In vista della sfida contro il Genoa al Ferraris, Chivu valuta diverse opzioni per l’undici titolare dell’Inter. Con alcune assenze e rotazioni, il tecnico sta preparando una formazione rivisitata, con Luis Henrique in vantaggio per una maglia da titolare. Ecco cosa filtra sulle scelte di formazione in vista della partita.

Come riportato da Corriere dello Sport, l'assenza di Francesco Acerbi, difensore centrale di grande esperienza e leader del reparto, spingerà Chivu a ridisegnare la linea arretrata.

