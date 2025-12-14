Luigi Di Maio il grosso salto di carriera | cambia tutto per lui adesso
Luigi Di Maio si prepara a un importante cambiamento nella sua carriera, con l'ipotesi di una nuova nomina che potrebbe segnare un punto di svolta nel suo percorso politico e diplomatico. Questo passaggio rappresenta un passo significativo, aprendo nuove opportunità e sfide per il suo futuro nel panorama istituzionale.
L’ipotesi di una nuova nomina di Luigi Di Maio rappresenta un passaggio di grande rilievo nella sua traiettoria politica e diplomatica. L’ex ministro degli Esteri italiano, già vice presidente del Consiglio e oggi Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, si troverebbe a ricoprire una posizione di primo piano in uno degli scenari geopolitici più sensibili a livello globale. Ma di che ruolo di tratta esattamente? Un possibile nuovo incarico per Luigi Di Maio alle Nazioni Unite. Di Maio è attualmente al secondo mandato nell’incarico affidatogli dall’Unione europea per la regione del Golfo, con una valutazione complessiva definita “eccellente” dalle istituzioni comunitarie e con termine dell’incarico fissato al 2027. Tvzap.it
Luigi Di Maio all’Onu? Il grosso salto di carriera con l’ok del governo italiano. Gaza e il piano di Trump: che cosa dovrà fare - Già ministro del Lavoro, Sviluppo, Esteri e vicepremier, oggi è inviato speciale dell'Ue nel Golfo Persico. msn.com
Dal volo alla scomparsa, Luigi Di Maio è il personaggio più "memato" del 2022 - Di Luigi Di Maio si sono perse le tracce a partire dal 26 settembre: che fine ha fatto l'ex titolare della Farnesina? ilgiornale.it
La formidabile scalata internazionale di Luigi Di Maio potrebbe avere presto un nuovo capitolo. Non più “soltanto” Inviato speciale dell’Ue nel Golfo persico, ma vicesegretario generale dell’Onu, con deleghe particolari su Israele e Palestina come “coordinator - facebook.com facebook
Luigi Di Maio tira una bordata a Conte, coccole per Meloni e Tajani x.com
?Super Mario?Mario exchanging hats with Luigi #supermario #shorts #mario