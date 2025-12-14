L’ufficio turistico cerca due addetti

Il Comune di Cortona ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di due addetti all’ufficio turistico. I posti sono a tempo pieno, determinato, e la durata dell’incarico è di un anno. L’opportunità si rivolge a candidati interessati a contribuire alla promozione e allo sviluppo del settore turistico locale.

Il Comune di Cortona ha pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica per il conferimento di due incarichi a tempo pieno e determinato, della durata di un anno, destinati all’ufficio turistico. I profili ricercati sono quelli di istruttore amministrativo, figure chiamate a operare in un settore strategico per il territorio, in linea con le disposizioni del nuovo Testo Unico del Turismo della Regione Toscana. Le persone selezionate si occuperanno in particolare della gestione dei dati turistici, del rapporto con strutture ricettive e operatori del settore, della ricognizione dell’offerta territoriale e del dialogo con gli stakeholder pubblici e privati. Lanazione.it L’ufficio turistico cerca due addetti - Il Comune di Cortona ha pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica per il conferimento di due incarichi a ... lanazione.it

