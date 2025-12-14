L’Ue ha scelto di adottare la linea di Meloni sui migranti ma chi ci ha fatto perdere tempo? Ecco il sondaggio del Secolo
L’Unione Europea ha recentemente adottato la posizione di Giorgia Meloni sulla gestione dei migranti irregolari, seguendo la sua linea politica. Tuttavia, nel corso degli anni, il modello italiano è stato ostacolato da ritardi e difficoltà. Un sondaggio del Secolo evidenzia chi, nel tempo, abbia contribuito a rallentare questo processo e quali siano state le cause di tali ritardi.
L’Europa ha cambiato marcia e adottato la linea della premier Giorgia Meloni sull’immigrazione irregolare, ma nel corso del tempo il modello italiano è stato rallentato. La domanda che il Secolo d’Italia ha scelto di inviare, attraverso la propria newsletter, ai lettori è molto semplice: “Ritieni che in Italia ci siano state spinte che ci hanno fatto perdere tempo?. La prima domanda ha stravinto sulle altre due, ricevendo il 91,3% delle preferenze e indicata nel testo con il colore blu: “Sì, perché ci sono una sinistra immigrazionista e una magistratura ideologizzata che hanno cercato di sabotare e rallentare questo modello”. Secoloditalia.it
