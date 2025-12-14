L' Udinese domina il Napoli decide un eurogol di Ekkelenkamp

AGI - Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un  Napoli scarico di energie  perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande  Udinese. I ragazzi di Runjaic si impongono per  1-0, grazie a una perla di  Ekkelenkamp  nel secondo tempo. I bianconeri se lo sono proprio dovuti sudare il gol: il  Var, infatti, ha annullato le reti di Davis e Zaniolo. Non basta un finale di cuore alla squadra di Conte per evitare la sconfitta. Continua l' emergenza infortuni  in casa Napoli con  Conte  costretto a schierare lo stesso undici titolare per la terza gara consecutiva. Non se la passa tanto meglio nemmeno l'Udinese, viste le contemporanee assenze sulla corsia mancina di Kamara e Zemura e di Atta come mezzala sinistra. Agi.it

