L' Udinese domina il Napoli decide un eurogol di Ekkelenkamp
L'Udinese mette in mostra una prestazione convincente, superando il Napoli al Bluenergy Stadium. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, i partenopei appaiono privi di energie, consentendo ai padroni di casa di dominare e ottenere una vittoria importante. La rete decisiva arriva da un eurogol di Ekkelenkamp, che segna il risultato finale.
AGI - Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. I ragazzi di Runjaic si impongono per 1-0, grazie a una perla di Ekkelenkamp nel secondo tempo. I bianconeri se lo sono proprio dovuti sudare il gol: il Var, infatti, ha annullato le reti di Davis e Zaniolo. Non basta un finale di cuore alla squadra di Conte per evitare la sconfitta. Continua l' emergenza infortuni in casa Napoli con Conte costretto a schierare lo stesso undici titolare per la terza gara consecutiva. Non se la passa tanto meglio nemmeno l'Udinese, viste le contemporanee assenze sulla corsia mancina di Kamara e Zemura e di Atta come mezzala sinistra. Agi.it
L'Udinese domina il Napoli, decide un eurogol di Ekkelenkamp - Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. msn.com
Udinese-Napoli 1-0, la decide Ekkelenkamp: Conte perde la vetta della classifica - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. ilmattino.it
Clamoroso a Udine: L'UDINESE DOMINA E BATTE IL NAPOLI DI CONTE Partita pazza al Bluenergy Stadium, dove la legge di Ekkelenkamp si abbatte ancora una volta su Conte dopo ben due gol annullati ai bianconeri E nel frattempo, qualcuno a Milan - facebook.com facebook
#Lazio corsara, 4-1 all' #Udinese. Apre @Crespo su assist di Simone Inzaghi, poi in superiorità numerica arrivano i gol di Liverani, ancora Crespo e Claudio Lopez. In mezzo il timbro di Caballero per i friulani. Partita dominata dai biancocelesti #18novembre x.com
Udinese 1-2 Napoli | Decide Bakayoko al 90' | Serie A TIM