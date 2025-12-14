L'Udinese mette in mostra una prestazione convincente, superando il Napoli al Bluenergy Stadium. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, i partenopei appaiono privi di energie, consentendo ai padroni di casa di dominare e ottenere una vittoria importante. La rete decisiva arriva da un eurogol di Ekkelenkamp, che segna il risultato finale.

© Agi.it - L'Udinese domina il Napoli, decide un eurogol di Ekkelenkamp

AGI - Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. I ragazzi di Runjaic si impongono per 1-0, grazie a una perla di Ekkelenkamp nel secondo tempo. I bianconeri se lo sono proprio dovuti sudare il gol: il Var, infatti, ha annullato le reti di Davis e Zaniolo. Non basta un finale di cuore alla squadra di Conte per evitare la sconfitta. Continua l' emergenza infortuni in casa Napoli con Conte costretto a schierare lo stesso undici titolare per la terza gara consecutiva. Non se la passa tanto meglio nemmeno l'Udinese, viste le contemporanee assenze sulla corsia mancina di Kamara e Zemura e di Atta come mezzala sinistra. Agi.it

L'Udinese domina il Napoli, decide un eurogol di Ekkelenkamp - Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. msn.com