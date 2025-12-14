Lucignano accende la magia del Natale con l’Antica Fiera del Ceppo

Lucignano si prepara a vivere l’atmosfera natalizia con l’Antica Fiera del Ceppo, un evento ricco di tradizioni e divertimento. Tra mercatini, il Villaggio di Babbo Natale e coinvolgimenti musicali e culturali, la manifestazione promette di animare il centro storico e coinvolgere tutta la comunità in un clima di festa e solidarietà.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – Lucignano accende la magia del Natale con l’ Antica Fiera del Ceppo. Mercatini, Villaggio di Babbo Natale e la partecipazione della Banda Rosini, del Gruppo Folcloristico di Lucignano, dei rioni e degli studenti. Lucignano si prepara ad accendere la magia del Natale con il ritorno dell’Antica Fiera del Ceppo, in programma domenica 14 dicembre. Un appuntamento profondamente radicato nella storia del borgo, che ogni anno trasforma le vie e le piazze del centro in un piccolo universo di tradizioni, sapori e atmosfere d’altri tempi. La Fiera del Ceppo – conosciuta anche come Fiera del cappone – affonda le sue origini nella consuetudine del “ceppo” natalizio, il grande tronco che nelle case toscane veniva messo nel camino alla vigilia per bruciare a lungo portando auspici di serenità. Lanazione.it La Città del Natale, le feste a Lucignano e Pietro Leopoldo: gli eventi della domenica - 00, la Torre di Marciano ospiterà il tradizionale Villaggio di Babbo Natale e la Tombola in Torre, un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie ... arezzonotizie.it

