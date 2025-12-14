Luci sul Trasmeno l’Albero di Natale sull’acqua e una raffica di eventi

Castiglione del Lago si prepara al secondo fine settimana di eventi natalizi, con l’obiettivo di superare il record di visitatori della settimana precedente. Tra le attrazioni principali, spiccano “Luci sul Trasimeno” e l’Albero di Natale sull’acqua, offrendo un’atmosfera magica che anima il centro storico e coinvolge residenti e turisti in un clima di festa.

La sesta edizione dell'evento, organizzata dall'associazione "Eventi Castiglione del Lago", si conferma un forte polo d'attrazione per l'Umbria, amplificato dalla promozione televisiva e dalla copertura mediatica nazionale. L'elemento centrale è l'Albero di Natale più grande del mondo costruito sulle acque del Trasimeno, una maestosa opera ingegneristica luminosa lunga oltre un chilometro.

