Lucchese-Sporting Cecina 2-1 i rossoneri si fanno un regalo di Natale
La Lucchese conclude il 2025 con una vittoria davanti al proprio pubblico, superando lo Sporting Cecina 2-1. La partita è stata decisa da una doppietta di Camilli, regalando ai rossoneri un bel regalo di Natale e un risultato importante nel campionato.
Lucca, 14 dicembre 2025 – La Lucchese chiude il 2025 davanti al proprio pubblico con una vittoria contro lo Sporting Cecina, grazie ad un grande Camilli autore di una doppietta. I rossoneri partono subito aggressiva e al 10' con Caggianese, che mette in area di rigore un bel pallone, a da terra il portiere sposta la palla, con Fiorentini che la caccia provvidenzialmente in angolo. Errore di Barlettani al 12' che prova a servire Pagni, ma è un assist per Camilli che con un destro di piatto realizza il suo primo gol in maglia rossonera. Colferai per poco non raddoppia con un rasoterra angolato al 16'.
Lucchese-Sporting Cecina - Sporting Cecina: Pagni, Fiorentini, Barlettani, Hanxhari, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Scarpa, Pardera, El Falahi.
Lucchese-Cecina, biglietti in vendita Da venerdì 12 dicembre si apre la prevendita per Lucchese-Sporting Cecina, 16ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica 14 dicembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove acq