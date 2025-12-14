lucca crea ridiscutere gli accordi

Il Comitato Vivere il Centro Storico torna a sollevare la questione degli impatti della manifestazione Lucca Crea sulla città, chiedendo trasparenza e un confronto pubblico. La discussione si concentra sulla necessità di valutare attentamente le conseguenze di uno degli eventi più importanti organizzati nel centro storico, per garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela del patrimonio cittadino.

"Lucca Crea: chiediamo trasparenza e un confronto pubblico": è il Comitato Vivere il Centro Storico a sollevare ancora una volta il tema degli impatti sulla città della più grande manifestazione che viene organizzata a Lucca. Il Comitato, nelle scorse settimane, ha inviato al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali un’analisi dettagliata del bilancio di Lucca Crea, evidenziando quelle che vengono ritenute criticità economiche e ricadute soprattutto durante Lucca Comics & Games. A oggi, però, non arrivata alcuna risposta istituzionale e il Comitato risolleva pubblicamente la questione. Lanazione.it

Regione, Asl e Lucca Crea uniti contro il gioco d’azzardo Cresce il Toscana il numero dei giovanissimi che giocano d'azzardo. In 4 anni la percentuale di ragazzi tra i 15 ed i 19 anni che ha giocato almeno una volta l'anno è salita dal 42 al 54%.... - facebook.com facebook