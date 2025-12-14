Lucarelli scambia Magnini con Fognini Fabio la chiama amore mio | lapsus incrociati a Ballando

Durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, si sono verificati alcuni siparietti divertenti legati a confusione tra personaggi noti. Selvaggia Lucarelli ha scambiato Filippo Magnini per Fabio Fognini, e quest'ultimo ha risposto chiamando la giurata “amore mio”, creando momenti ironici e spontanei sul palco.

(Adnkronos) – Lapsus incrociati a Ballando con le stelle. Prima Selvaggia Lucarelli confonde Filippo Magnini per Fabio Fognini, poi l'ex tennista chiama la giurata "amore mio". La settimana scorsa sembrava che la finta 'storia d'amore' tra Fognini e Lucarelli fosse giunta al capolinea. Ma questa sera tutto è cambiato. La semifinale del dance show di .

