Lotta allo spopolamento | Opportunità per i giovani e qualità della vita

Piancastagnaio si sta trasformando grazie allo sviluppo della geotermia, offrendo nuove opportunità per i giovani e migliorando la qualità della vita. La lotta allo spopolamento si intreccia con progetti sostenibili che puntano a valorizzare il territorio e a favorire il rilancio economico e sociale della città.

Piancastagnaio, la geotermia come motore del futuro. La città sta vivendo una fase di trasformazione profonda. Nel cuore dell'Amiata, un territorio storicamente legato alla geotermia, il Comune sta disegnando un modello di sviluppo che guarda al futuro puntando su ciò che rende questo luogo unico: un'economia ancora solida, competenze industriali rare per un'area interna, un patrimonio energetico rinnovabile stabile e un centro storico che conserva un forte valore identitario. Negli ultimi anni Piancastagnaio ha iniziato a muoversi in controtendenza rispetto ai cliché che confinano i territori di montagna nelle aree più isolate dello Stivale e sta costruendo una strategia che intreccia innovazione tecnologica, rigenerazione urbana, relazioni con il mondo delle imprese e progetti culturali.