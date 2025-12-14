Lotta al granchio blu | Trasformare il problema in risorsa economica Il consiglio di Caterino
L’invasione del granchio blu rappresenta un’emergenza per gli ecosistemi marini, ma offre anche un’opportunità di sviluppo economico. A Caterino e Orbetello si punta a convertire questa problematica in una risorsa gastronomica e commerciale, promuovendo strategie sostenibili per gestire e valorizzare il fenomeno.
ORBETELLO Un’emergenza ittica, il granchio blu, sta per essere trasformata in una promettente risorsa gastronomica e commerciale. L’Italia lancia la sua sfida al crostaceo alloctono attraverso un’iniziativa ambiziosa: valorizzarlo come prodotto d’eccellenza. Fulcro del progetto è un vero e proprio gemellaggio tra gli operatori del settore ittico di Orbetello e quelli del Polesine e di Goro, promosso dal commissario straordinario Enrico Caterino. Questo accordo di cooperazione si è subito tradotto in uno scambio intensivo di conoscenze e di soluzioni pratiche. L’obiettivo principale è mettere a punto tecniche di cattura sempre più efficienti e sostenibili, affiancate da innovativi processi di lavorazione e trasformazione che possano dare al granchio blu un indirizzo commerciale di alto livello. Lanazione.it
Lotta al granchio blu: "Trasformare il problema in risorsa economica". Il consiglio di Caterino - Ieri il commissario all’emergenza in laguna con i pescatori locali, veneti ed emiliani ... msn.com
Granchio blu, Legacoop risponde - Nella sede della cooperativa Fra Pescatori dell'Adriatico si è svolto ieri un incontro operativo che segna un nuovo passo nella strategia di ... polesine24.it
IL GRANCHIO E IL CROCIFISSO ? Nel marzo del 1546 ad Ambon, il Saverio incontra un mercante portoghese che sta andando nell’isola di Seram. Non perde l’occasione e sale sulla nave. Con loro, c’è Fausto Rodríguez, un giovane inquieto e analfabet - facebook.com facebook
Queste PESCE è ILLEGALE ed è SCAPPATO… (@EpicFishCatcherFb) #shorts