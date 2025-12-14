L’invasione del granchio blu rappresenta un’emergenza per gli ecosistemi marini, ma offre anche un’opportunità di sviluppo economico. A Caterino e Orbetello si punta a convertire questa problematica in una risorsa gastronomica e commerciale, promuovendo strategie sostenibili per gestire e valorizzare il fenomeno.

ORBETELLO Un’emergenza ittica, il granchio blu, sta per essere trasformata in una promettente risorsa gastronomica e commerciale. L’Italia lancia la sua sfida al crostaceo alloctono attraverso un’iniziativa ambiziosa: valorizzarlo come prodotto d’eccellenza. Fulcro del progetto è un vero e proprio gemellaggio tra gli operatori del settore ittico di Orbetello e quelli del Polesine e di Goro, promosso dal commissario straordinario Enrico Caterino. Questo accordo di cooperazione si è subito tradotto in uno scambio intensivo di conoscenze e di soluzioni pratiche. L’obiettivo principale è mettere a punto tecniche di cattura sempre più efficienti e sostenibili, affiancate da innovativi processi di lavorazione e trasformazione che possano dare al granchio blu un indirizzo commerciale di alto livello. Lanazione.it

Lotta al granchio blu: "Trasformare il problema in risorsa economica". Il consiglio di Caterino - Ieri il commissario all’emergenza in laguna con i pescatori locali, veneti ed emiliani ... msn.com