L'oroscopo di lunedì 15 dicembre 2025 | Capricorno e Vergine riprendono forza

Lunedì 15 dicembre 2025 porta energie rinnovate e dinamismo, in particolare per i segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno. Con Marte in transito nel Capricorno, la giornata favorisce azioni concrete e determinazione, offrendo nuove opportunità di ripresa e crescita. Un momento propizio per affrontare progetti con entusiasmo e chiarezza.

