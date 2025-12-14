L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 | Capricorno e Toro recuperano energie

Scopri le previsioni astrologiche per la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. Focus su come i segni come Capricorno e Toro possono recuperare energie grazie all'ingresso di Marte in Capricorno, che intensifica determinazione e pragmatismo. Un'occasione per affrontare le sfide con nuova carica e consapevolezza.

Nell'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 Marte entra in Capricorn, portando determinazione e pragmatismo. La Luna Nuova in Sagittario ci parla di nuovi inizi coraggiosi. Fanpage.it L'oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre e classifica: buon momento per l'Acquario - La terza settimana di dicembre vede l'ingresso della Luna, di Marte e del Sole in Capricorno (1° posto e top della settimana) ... it.blastingnews.com

